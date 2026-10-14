Digital Innovation Forum di Cernobbio, Butti: “A Como arriva il computer più potente d’Italia”

Si è aperta a Villa Erba di Cernobbio la quarta edizione del Digital Innovation Forum, principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle politiche per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. L’edizione 2026 ha come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione” e pone l’accento sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale.

Una tre giorni per fare il punto sui passi in avanti compiuti dall’Italia, un bilancio che – assieme alle prospettive future – è stato tracciato dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all’innovazione digitale, il comasco Alessio Butti, che analizza vantaggi e non nasconde i possibili rischi che l’uomo deve essere in grado di affrontare e l’Italia su questo sta lavorando molto come sottolineato da Marco Camisani Calzolari, divulgatore ed esperto di IA.

Per tre giorni, fino a venerdì, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, amministratori delle principali aziende tecnologiche, università, startup, si confronteranno con un obiettivo comune: fare rete e gestire gli strumenti. “Un fiume di informazioni che va domato” ha ricordato Antonio Franceschetti, presidente della Fondazione Innovazione Digitale.

Il Lago di Como torna dunque a radunare i massimi esperti del settore e, evento nell’evento, nella giornata conclusiva, venerdì, ospiterà nella sede dell’amministrazione provinciale una presentazione unica nel nome di Alessandro Volta: l’inaugurazione della nuova infrastruttura quantistica di Como: il Volta B1, computer quantistico da oltre 4.400 qubit, la macchina computazionale più potente in Italia, e la seconda in Europa.