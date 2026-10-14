Como, completati i lavori di posa della fibra ottica. Lucente: “Connessi 145 comuni della provincia”

Completati i lavori di posa della fibra ottica in provincia di Como. “Connessi 145 comuni della provincia e aumenta l’attrattività del territorio”. A dirlo è l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Oltre 144mila unità immobiliari possono richiedere l’attivazione del servizio in banda ultra-larga. “La nuova rete di fibra ottica posata in provincia di Como – aggiunge Lucente – contribuirà in modo significativo allo sviluppo digitale e all’accesso ai servizi della pubblica amministrazione per tutti i cittadini”. È il bilancio dell’incontro organizzato a Como per la conclusione dei lavori di posa della fibra ottica in tutta la provincia, realizzati nell’ambito dei progetti pubblici “Bando Bul – Banda Ultra Larga” e “Piano Italia 1 Giga”.

L’incontro è stato l’occasione per condividere i risultati raggiunti, illustrare le opportunità che i progetti infrastrutturali pubblici porteranno nei comuni coinvolti e raccogliere osservazioni e criticità dagli amministratori locali. “La banda ultra-larga – prosegue l’assessore Lucente – sosterrà concretamente la crescita economica e sociale nel medio e lungo periodo della provincia, soprattutto per le aree non coinvolte dagli investimenti dei privati”. Nel Comasco l’uso dei servizi di banda-larga è superiore alla media nazionale. In provincia i livelli di adesione raggiungono il 23%, contro il 17% a livello nazionale. “Come già successo in altre province – assicura l’assessore Lucente – prosegue l’impegno di Regione Lombardia per dotare l’intero territorio di un’infrastruttura digitale sicura, veloce e moderna“.

Gli interventi di posa della fibra ottica per le aree bianche, cioè zone rurali e periferiche dove non c’è interesse privato nell’investire, hanno coinvolto 1.429 Comuni lombardi, con un investimento di 261 milioni di fondi pubblici, dei quali 70 regionali. Nel dettaglio, in provincia di Como sono stati investiti 28 milioni di risorse pubbliche, con un contributo di Regione Lombardia pari a 7,4 milioni.