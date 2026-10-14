Rally Aci Como-Villa d’Este, anche nel 2026 la diretta su Etv

Conto alla rovescia per la 45ª edizione del Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como. Due giornate di gara con partenza e arrivo in piazza Cavour a Como e quartier generale a Lariofiere di Erba. La gara si svolgerà sabato 7 e domenica 8 novembre.

Le prove speciali saranno “Alpe Grande” (in Valle Intelvi), “Val Cavargna”, “Città di Como” (sul tracciato Camnago-Ponzate-Civiglio), “Bellagio” e “Pian del Tivano” (nel Triangolo Lariano).

La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma martedì 3 novembre alle 11 a Villa d’Este.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il prossimo 30 ottobre.

Come da tradizione l’evento sarà seguito nei suoi momenti salienti da Espansione Tv, con ore di diretta.

La corsa sarà decisiva per l’assegnazione del titolo tricolore del Campionato Italiano Rally Challenger.

In lizza quattro piloti: il veneto Marco Signor guida la classifica con 70 punti; insegue il piemontese Corrado Pinzano a quota 52; terzo il bresciano Stefano Albertini (48), quarto il varesino Giuseppe Dipalma (44).

Quinto, ma matematicamente estromesso dalla lotta per lo scudetto, il comasco Alessandro Re (36), vincitore lo scorso anno della gara comasca.

Il programma prevede sabato 7 novembre la partenza alle 15.01 da piazza Cavour. Si inizia con la PS1 Alpe Grande 1 (12,60 km, alle 16, partenza da Schignano), poi la Val Cavargna (14,69 km, poco dopo le 17, con il via a Carlazzo).

In serata il secondo passaggio sull’Alpe Grande alle 19.40, in notturna per tutti, e la spettacolare Città di Como (3 km da Camnago, Ponzate e l’arrivo a Civiglio).

Domenica 8 novembre: ripartenza da Lariofiere alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

A completare il programma lo shakedown ad Asso, sabato mattina dalle 8.30 alle 13 in due turni.