Irregolarità nei centri estetici, multe per 50mila euro. Denunciati due titolari

I titolari di due centri estetici, cinesi di 59 e 64 anni sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Como per violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. I provvedimenti sono stati presi dopo una serie di verifiche nelle attività del settore. I militari dell’Arma hanno accertato la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e anche l’assenza dei controlli medici previsti per il personale. Le attività sono state temporaneamente sospese. Riscontrata in un caso anche la mancata verifica degli estintori. Complessivamente sono state contestate sanzioni e ammende per 50mila euro.