Turismo in Lombardia, Como terza provincia con 3,93 milioni di presenze

Oltre 43,5 milioni di presenze turistiche in Lombardia nei primi otto mesi del 2026, con una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il 69,3% fa riferimento a visitatori stranieri.

Sono i numeri che la Regione ha portato al TTG Travel Experience di Rimini, illustrati dall’assessore al Turismo Debora Massari, che confermano una destinazione sempre più internazionale.

Nei primi otto mesi dell’anno il 59,5% dei pernottamenti si è concentrato nei territori a maggiore vocazione naturalistica e diffusa.

Tra gli elementi trainanti il sistema dei laghi, che da solo vale quasi un terzo di tutto il turismo regionale.

Tra gennaio e agosto i laghi lombardi hanno totalizzato 13,82 milioni di presenze, pari al 31,7% del totale regionale, con una componente straniera che arriva all’83%, ovvero 11,4 milioni di pernottamenti. Il mercato principale resta quello tedesco con 4,28 milioni di presenze, seguito dai Paesi Bassi con 1,03 milioni.

In questo quadro Como si conferma territorio strategico. Con 3,93 milioni di presenze la provincia lariana è la terza in Lombardia dopo Milano, che resta prima con 17,59 milioni, e Brescia con 10,37 milioni.

A livello di singoli comuni, la città di Como raggiunge 1,04 milioni di presenze ed è la quarta destinazione lombarda dopo Milano, Livigno e Sirmione.

Dati che raccontano un territorio a forte vocazione internazionale e una stagione estiva allungata, da aprile ad agosto, in crescita del 10% a livello regionale.

A livello complessivo la componente straniera vale 30,15 milioni di presenze, pari al 69,3% del totale, con una spesa turistica internazionale stimata in 4,8 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2025.

Positive anche le performance della montagna lombarda con 3,97 milioni di presenze, pari al 9,1% del totale, guidata da Livigno, Bormio e Ponte di Legno.

Cambia anche il modo di soggiornare: per la prima volta le strutture extra-alberghiere con 21,80 milioni di presenze superano quelle alberghiere che si fermano a 21,69 milioni, segno di un’offerta sempre più diversificata.