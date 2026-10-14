Menaggio, verso il completamento del Centro per l’impiego di Croce. I lavori ripartono domani

A Menaggio è stato sottoscritto il contratto con l’impresa incaricata del completamento del Centro per l’Impiego di Croce, un passaggio che consente di avviare la fase conclusiva dell’intervento. Le lavorazioni riprenderanno ufficialmente domani, 15 ottobre, secondo il cronoprogramma condiviso con la Stazione Appaltante.

Il 12 marzo il Responsabile Unico del Procedimento aveva avviato, con apposita comunicazione indirizzata alla società Edilizia Italiana, il procedimento di revoca dell’affidamento a seguito delle gravi inadempienze riscontrate e dei ritardi accumulati nella realizzazione dell’opera. Da quel momento si è attivato un percorso complesso che ha richiesto un impegno costante e coordinato tra il Comune e la Provincia di Como.

“Grazie a questa sinergia istituzionale – spiega il sindaco Michele Spaggiari – sono stati garantiti gli elementi essenziali per la ripartenza dell’intervento: la tutela del finanziamento PNRR, per il quale si attendono le comunicazioni ufficiali sull’esito definitivo, con la sicurezza che la Provincia di Como ha già stanziato a bilancio la medesima somma per assicurarne la copertura in ogni scenario; il recupero della fideiussione relativa all’anticipazione contrattuale; e la ricostruzione completa dello stato dell’opera, con collaudo delle lavorazioni eseguite e aggiornamento del computo metrico necessario – conclude – per procedere all’affidamento dei lavori di completamento.