Caregiver familiare, alla Camera arriva il primo sì alla legge. Locatelli: “Segnale forte e concreto”

Caregiver familiare, primo sì alla legge. È stata approvata alla Camera la legge per il riconoscimento della figura del caregiver, cioè chi assiste un parente disabile. Previsti fino a 400 euro e aiuti non economici. L’obiettivo è la valorizzazione del caregiver familiare attraverso il riconoscimento del suo ruolo e del valore economico della sua attività, oltre al coinvolgimento nei percorsi di cura.

“Oggi insieme diamo un segnale forte e concreto per la vita di tante persone che amano, che curano e che non vogliono essere sostituite, ma accompagnate dalle istituzioni in questo percorso di amore e di cura”, è il commento del ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli. “Questa legge, a tutele differenziate, parte dal garantire un sostegno concreto anche dal punto di vista economico a chi ha un carico di cura 24 ore su 24, e le tutele sono differenziate proprio per questo, per riconoscere tutti i caregiver familiari secondo la definizione del famoso comma 255, ma garantendo sostegni e misure a intensità differente se differente è l’impegno anche nel carico di cura”.

“Ringrazio tutte le associazioni che in questi anni hanno combattuto perché questa legge si potesse concretizzare e tutte le famiglie che ogni giorno superano sfide e difficoltà – ha aggiunto Locatelli – Questo è un punto fermo per la dignità della vita e del compito di cura di ogni familiare. Da qui non si tornerà più indietro, ma si potrà solo andare avanti”, ha concluso.