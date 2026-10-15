Entra nel comando dei vigili del fuoco e spacca una vetrata, arrestato 26enne russo

Un russo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che si è introdotto abusivamente nella sede del comando dei vigili del fuoco di Como e ha danneggiato una vetrata e altri arredi. L’immigrato ha anche aggredito un poliziotto, colpendolo con calci e pugni. Il russo, in Italia senza fissa dimora e irregolare in Italia, secondo quanto ricostruito dagli agenti si è intrufolato nel comando di via Valleggio ieri pomeriggio. I vigili del fuoco hanno bloccato il 26enne e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’immigrato, come riferito dai pompieri aveva causato alcuni danni, tra i quali la rottura di una vetrata di un’autorimessa. I poliziotti hanno preso in consegna l’uomo, che era in stato di agitazione e ha tentato la fuga, colpendo con calci e pugni uno degli agenti che lo ha subito bloccato. Portato in questura, è emerso che aveva numerosi alias e precedenti accuse. In questura ha continuato ad essere aggressivo e agitato e gli agenti hanno richiesto l’intervento di personale sanitario per accertamenti. E’ stato arrestato per danneggiamento aggravato, violenza, minacce e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, deturpamento e ingresso arbitrario e resistenza a pubblico ufficiale.