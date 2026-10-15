Contrassegno disabili, arriva la piattaforma unica. Negretti (Lega): “Il Comune si adegui subito”

Nei giorni scorsi il Governo ha dato il via libera alla riforma che uniforma in tutta Italia il contrassegno auto per le persone con disabilità. A ricordarlo è Elena Negretti, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Como, che già 3 anni fa aveva chiesto alla città di aderire alla piattaforma nazionale Cude. L’iscrizione allora era facoltativa, ma la maggioranza del sindaco Alessandro Rapinese aveva respinto la sua mozione. Ora l’adesione diventa invece obbligatoria per tutti i Comuni. “Hanno preferito penalizzare le persone e le loro famiglie pur di non dare ragione a un’iniziativa della Lega” attacca Negretti, che si rivolge poi direttamente all’amministrazione. “Ora il Comune si adegui immediatamente all’obbligo di legge, senza scuse e senza ritardi”.