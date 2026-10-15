Itinerari treni+battello: la meta preferita è il Lago di Como

Il Lago di Como è la meta preferita dai turisti che scelgono di utilizzare gli itinerari treno+battello proposti da Trenord e Navigazione Laghi in Lombardia. L’offerta è stata scelta nel 2026 da 48mila utenti. I dati sono stati presentati al TTG Travel Experience di Rimini, dove le due società di trasporto hanno ribadito l’impegno congiunto per promuovere il valore del sistema integrato ferro-acqua.

Da anni, l’azienda ferroviaria lombarda e la Gestione Governativa Navigazione Laghi collaborano nel proporre itinerari turistici treno+battello: nel 2026 sono stati scelti da 52mila viaggiatori, in crescita dell’1% rispetto al 2025. Piacciono i mezzi storici: in vista del 2027, si guarda a nuove opportunità per valorizzare questa offerta, anche in collaborazione con Fondazione FS Italiane (Gruppo FS).

«La sinergia tra la Navigazione Laghi e Trenord rappresenta un modello virtuoso di integrazione modale, in grado di offrire ai cittadini e ai turisti un’alternativa di viaggio sostenibile, efficiente ed affascinante per scoprire le bellezze dei nostri laghi. – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Navigazione Laghi – Quest’anno sui tre laghi abbiamo registrato nella sola stagione estiva il record di presenze, con un dato che traguarda ampiamente i 7 milioni di passeggeri e un incremento del +5% di presenze rispetto all’analogo periodo del 2025».

«Il treno è un vettore fondamentale per la mobilità, sia quotidiana sia legata al tempo libero – ha dichiarato Emanuele De Santis, Direttore Generale di Trenord – In Lombardia ne abbiamo avuto la conferma durante le Olimpiadi. Quest’anno 9,7 milioni di passeggeri hanno preso il treno nel weekend e nei mesi estivi verso mete turistiche: sono dati che vogliamo incrementare. Altro tassello importante è la collaborazione fra operatori di trasporto, per mettere a disposizione dei viaggiatori un’offerta integrata».

«Destagionalizzare il turismo sui nostri laghi, gestire i flussi con prodotti mirati e mettere a valore tutte le località meno note ma altrettanto straordinarie. – ha concluso il Sottosegretario Alessandro Morelli – La mobilità sui grandi laghi d’Italia è una priorità strategica per il Governo».