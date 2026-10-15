Freddo e rincari, bollette più care del 26%. Termosifoni accesi da oggi anche a Como

Termosifoni di nuovo accesi a Como e in gran parte della provincia. Da oggi, giovedì 15 ottobre, scatta il via libera al riscaldamento, ma per le famiglie l’inverno si annuncia più caro. Secondo una stima del portale di confronto delle tariffe Facile.it, la spesa media per scaldare casa potrebbe infatti arrivare a 1.016 euro, il 26% in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi.

Del resto, il calendario delle accensioni non è uguale per tutti. Como e buona parte del territorio lariano rientrano nella fascia climatica che consente di tenere accesi i termosifoni fino a metà aprile, per un massimo di 13 ore al giorno, e la temperatura in casa non deve superare i 20 gradi, più una tolleranza di 2. Nei comuni di montagna, invece, non ci sono limiti di orario né di calendario. Proprio per questo il primo consiglio degli esperti riguarda il contratto. Sul mercato esistono centinaia di offerte e le differenze di prezzo possono essere importanti, tanto che passare dalla tariffa meno conveniente alla migliore oggi disponibile permetterebbe di tagliare la spesa fino al 27%. «Bisogna controllare di tanto in tanto le proposte in circolazione, per capire se il proprio contratto è ancora vantaggioso o se ci sono margini per migliorare», spiegano da Facile.it.

Anche un solo grado fa la differenza. Abbassare il riscaldamento di un grado consentirebbe infatti di risparmiare in bolletta quasi 95 euro, e un’ora di accensione in meno ogni giorno farebbe scendere il conto di altri 32 euro all’anno. Utili anche le valvole termostatiche, i piccoli regolatori montati sui termosifoni, già obbligatori nei condomini a riscaldamento centralizzato. Permettono di non scaldare le stanze vuote e sono consigliate anche a chi ha l’impianto autonomo. Attenzione alle stufette elettriche, che riducono il consumo di gas ma, se usate troppo, possono far lievitare la bolletta della luce fino a 2 euro al giorno.

Sul fronte delle abitudini quotidiane, poi, molti accorgimenti sono a costo zero. Meglio evitare di arieggiare troppo a lungo le stanze a termosifoni accesi e abbassare tapparelle e persiane la sera, per trattenere il calore. I radiatori, inoltre, non vanno coperti da mobili, tende pesanti o panni stesi, perché un ostacolo al passaggio del calore può far salire la spesa fino al 5%. Resta fondamentale anche la revisione annuale della caldaia, dato che un impianto poco efficiente è meno sicuro e consuma di più. Un aiuto arriva infine dalla tecnologia, grazie ai termostati intelligenti che si possono comandare a distanza dallo smartphone e programmare in base agli orari di ciascuno.