Champions e Sassuolo al Sinigaglia, via Vittorio Veneto off-limits per sei giorni

Due gare interne di fila per il Como, tra Champions e campionato. Mercoledì 21 ottobre alle 18.45 la sfida di Champions contro il Manchester United, il successivo sabato 24 alle 15 il match di campionato contro il Sassuolo.

Eventi che come sempre comporteranno una serie di provvedimenti viabilistici nella zona dello stadio Sinigaglia. Uno di questi prevede una zona off limits per ben sei giorni abbondanti. Dalle 6.30 del 19 ottobre, infatti, fino alla mezzanotte del 24, saranno vietati circolazione e sosta nel tratto di strada a fianco dell’impianto tra Largo Borgonovo fino al passaggio pedonale di fronte al Monumento ai Caduti.

Sulla destra, in via Veneto, nella zona del cosiddetto caramellone, saranno inoltre tolti cinque parcheggi per consentire l’accesso alle auto nel controviale, che sarà utilizzato in questa fase di blocco della strada principale.

In vista del match con la squadra inglese anche una buona notizia: anche se è stato previsto nell’ordinanza non sarà invece attuato uno tra i divieti di sosta tra i più mal digeriti, quello del parcheggio della stagione di Lazzago, che mercoledì, giorno di Como-Manchester United, sarà regolarmente utilizzabile. Le indicazioni giunte dalla Gran Bretagna sui tifosi che arriveranno sul Lario hanno fatto capire che non vi sia la necessità di tenere quello spazio per i sostenitori ospiti, come di solito avviene. La decisione è stata presa dal Comitato Ordine Sicurezza pubblica e dal Gruppo operativo sicurezza.

Tornando allo stadio vi sono altre limitazioni in vista della sfida di Champions. Dalle 6.30 del 20 ottobre, fino al termine del match, divieto di sosta in via Sinigaglia tra viale Masia e viale Borgonovo. Sempre il 20, su questo tratto, dalle 16.30 alle 20.30 sarà sospesa la circolazione, regolata da movieri – e quindi consentita – per chi ha parcheggi privati.

Dalle 14 del 20 ottobre, fino al termine di Como-Manchester, divieto di sosta attorno allo stadio, che diventerà anche di circolazione dalle 8 di mercoledì 21.

Sempre dalle 8 di mercoledì 21, il divieto di sosta si estende a via Recchi, via Rosselli, via Campo Garibaldi e via Vacchi.

Non soltanto: in prossimità della sfida di Champions sarà vietato il transito ai pedoni tra l’area dei Giardini a Lago, di viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.