Ricercato per omicidio in Pakistan, 40enne arrestato a Como durante un controllo

Arrestato a Como un 40enne pakistano su cui pendeva un mandato internazionale, perché accusato di omicidio nel suo paese. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno fermato nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre in via Canturina, durante uno dei controlli quotidiani contro l’immigrazione irregolare.

Dalle verifiche sulla sua identità è emerso che a cercarlo erano le autorità pakistane, che ora ne chiedono l’estradizione. L’uomo, infatti, sarebbe accusato di aver ucciso una persona in Pakistan nel 2023 e da allora si sarebbe reso irreperibile, senza più presentarsi alle udienze del processo che lo vede imputato.

Il 40enne è stato portato nel carcere del Bassone. Adesso spetterà alla Corte d’appello di Milano decidere se rimandarlo in Pakistan.