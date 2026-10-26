Fuori strada con tasso alcolemico sopra il limite: patente ritirata, l’aveva conseguita da 5 giorni

Due patenti ritirate, una a un 18enne che l’aveva conseguita da soli cinque giorni, e una denuncia a piede libero, è il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Menaggio nel fine settimana, che hanno visto i militari impegnati lungo le principali arterie stradali del lago e delle valli.

Il primo intervento risale alla tarda serata di venerdì a Porlezza, quando i carabinieri hanno intercettato e fermato un automobilista di 32 anni, originario del crotonese, che guidava zigzagando. Sottoposto all’esame dell’etilometro, l’uomo è risultato con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge. Per il 32enne sono scattati il ritiro immediato della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Poche ore più tardi, i carabinieri sono dovuti intervenire d’urgenza in Alta Valle Intelvi a causa di un incidente stradale. Al volante dell’auto, finita fuori strada, un ragazzo del posto di soli 18 anni, che aveva conseguito la patente da appena cinque giorni.

Il giovane, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore di 0,74 g/l. Trattandosi di un neopatentato – categoria per la quale la legge impone il tasso alcolico pari a zero – nei suoi confronti è scattata una pesante sanzione amministrativa e il ritiro della patente.

Dal mese di settembre a oggi, i controlli stradali dei carabinieri hanno permesso di denunciare o sanzionare 14 persone per guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti (tra questi un conducente sorpreso con un tasso record oltre cinque volte superiore alla soglia consentita). Tre persone sono inoltre state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.