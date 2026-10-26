Como, il Centro per l’impiego cambia casa. Taglio del nastro nell’ex Provveditorato restaurato

Taglio del nastro e benedizione dei locali, lunedì 26 ottobre, per la nuova sede del Centro per l’impiego di Como. Gli uffici lasciano via Borgovico e trovano casa nel palazzo dell’ex Provveditorato agli studi, in via Volta, affacciato sui giardini di Ponente a due passi dal centro storico. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, l’assessore regionale all’Università e alla ricerca Alessandro Fermi e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Proprio per il trasloco, lo sportello è rimasto chiuso al pubblico per tutta la giornata dell’inaugurazione.

Il palazzo, di proprietà della Provincia, per anni ha ospitato gli uffici al servizio delle scuole comasche. Il recupero è partito un paio di anni fa, finanziato da 3,5 milioni di euro del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall’Unione europea. I lavori hanno riguardato le strutture, le facciate esterne, lo storico scalone, i serramenti e il tetto, oltre agli impianti. Dunque un edificio storico del centro torna a disposizione dei cittadini e cambia funzione, dalla scuola al lavoro.

Insert · Fiorenzo Bongiasca, presidente Provincia di Como

Ma quali servizi offre il Centro per l’impiego? Si tratta dell’ufficio pubblico, gestito dalla Provincia su delega di Regione Lombardia, che fa incontrare chi cerca un’occupazione e le aziende a caccia di personale. Qui, infatti, si dichiara lo stato di disoccupazione, passaggio necessario anche per ottenere l’indennità Naspi, e si ricevono orientamento, proposte di formazione e offerte di lavoro. Nello stesso complesso di via Volta, del resto, operano già altri uffici del settore Lavoro della Provincia, dal collocamento mirato per le persone disabili all’assistenza per le imprese. Per gli utenti è comunque l’ennesimo cambio di indirizzo, visto che nella primavera di 2 anni fa lo sportello di via De Cristoforis aveva chiuso e tutte le attività erano state concentrate in via Borgovico.

Insert · Alessandro Fermi, assessore regionale Università e ricerca

Intanto il rinnovamento della rete provinciale prosegue anche sul lago. A Menaggio, nella frazione di Croce, sono partiti l’anno scorso i lavori per un nuovo Centro per l’impiego al posto del vecchio tiro a segno, un’area abbandonata da anni. Un intervento da quasi 2 milioni di euro, in gran parte fondi Pnrr ottenuti da Regione e Provincia, per garantire agli uffici del Centro Lago spazi più moderni e funzionali.

Insert · Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno