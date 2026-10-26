Como, Douvikas rinnova fino al 2031: l’annuncio del club

Il Como 1907 blinda il suo bomber. Il club lariano ha annunciato il prolungamento del contratto di Anastasios Douvikas fino al 30 giugno 2031.

Arrivato sul Lario nel mercato di gennaio della stagione 2024-2025, l’attaccante greco è diventato in breve tempo uno dei simboli del progetto biancoblù: 68 presenze, 27 gol e 5 assist in tutte le competizioni con la maglia del Como.

Decisivo lo scorso anno con 14 reti in serie A, che gli sono valse il secondo posto nella classifica marcatori, Douvikas si sta confermando anche in questa stagione: è andato a segno in tutte e tre le prime partite della League Phase di Champions League, la prima volta nella competizione sia per lui che per il Como.

Le parole di Douvikas: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto grazie a mister Fàbregas e al suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio”.

Mister Cesc Fabregas sottolinea: “Tasos fin dal primo giorno ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto in campo. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di annunciare il suo rinnovo”.