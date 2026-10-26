“Sicurezza e futuro per il Monte Goi”; mercoledì l’incontro promosso dal Pd alla Cascina Massee

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 21, la Cascina Massee ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Sicurezza e futuro per il Monte Goi”, un confronto aperto con la cittadinanza, le associazioni e i comitati promosso dal circolo Pd di Como Albate per discutere del futuro, della messa in sicurezza e della riqualificazione dell’area verde.

“La nostra attenzione è massima almeno dall’estate del 2023, quando un violento nubifragio causò la caduta di circa 6.000 piante; – spiega Francesco Finizio, segretario del circolo PD di Como Albate – quegli alberi, purtroppo mai rimossi, hanno poi favorito il propagarsi del devastante incendio dello scorso agosto. Grazie all’impegno del consigliere regionale Orsenigo, eravamo riusciti a ottenere 440 mila euro per la riqualificazione dell’area, con lavori che sarebbero dovuti partire proprio in questo mese di ottobre. L’obiettivo prioritario, in questo momento, – continua Finizio – deve essere quello di agire rapidamente per mettere in sicurezza l’area e le abitazioni limitrofe dal rischio idrogeologico. Il progetto attuale e le relative spese presentano infatti diversi nodi che vanno approfonditi e rivalutati, come, per esempio, la realizzazione di una strada carrabile in sostituzione dei sentieri”.

All’incontro sono stati invitati tutti gli enti interessati: l’Ente Parco Spina Verde, il Comune di Como e la Regione Lombardia. Il dibattito si avvarrà del contributo di esperti e tecnici del settore.