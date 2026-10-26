Serie A, domani alle 20.45 Torino-Como: granata reduci da tre vittorie

Tris per il Como di Fabregas tra campionato e Champions. La squadra lariana ha superato nel migliore dei modi la fase di stallo con gli stop con Frosinone e Feyenoord e il pari interno con la Roma. Tre vittorie consecutive per i biancoblù, in trasferta a Firenze, in Champions con il Manchester United e sabato scorso in campionato con il Sassuolo. Partita conquistata con la doppietta di Anastasios Douvikas. Per il greco è la quarta sfida consecutiva in gol. Una vittoria che vale molto, sia perché alla fine il Como non ha risentito della gara di Champions, che sicuramente ha portato via molte energie, sia perché, con una lunga serie di infortuni, mister Cesc Fabregas si ritrova con una rosa decisamente risicata.

Nella classifica di serie A il Como è salito sale a 17 punti ed è 5° da solo. Davanti ha Inter e Lazio a 22, Roma e Milan a 18.

Per il Como e per tutte le formazioni della serie A non c’è tempo per riposare. I lariani scendono in campo martedì 27 ottobre, ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino. Davanti, una formazione granata in grande forma. Il Torino di Ignazio Abate è in piena risalita dopo un avvio difficile: nelle ultime tre gare sono giunte le vittorie con Udinese, Parma e l’ultima in casa con il Monza per 3-2. L’avversario dei biancoblù è ottavo a quota 13 punti.

Contro i granata mister Fabregas potrebbe recuperare Mattia Liberali e Moise Kean, assenti per infortunio nelle ultime uscite. Probabile il rientro in campo di Nico Paz, che dopo la brillante prestazione contro il Manchester United, contro il Sassuolo non è stato schierato.

Gli ultimi precedenti sono favorevoli al Como anche se quest’anno, oggettivamente, la situazione dell’avversario è ben differente. Nel torneo 2025-2026 a Torino i lariani hanno vinto per 5-1, mentre al Sinigaglia si sono imposti per 6-0.

Dopo la trasferta in Piemonte il Como torna al Sinigaglia: domenica 1° novembre allo stadio è ospite il Venezia di mister Davide Nicola, attualmente ultimo in classifica. Fischio d’inizio all’ora di pranzo, alle 12.30.