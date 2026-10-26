Torino-Como affidata all’arbitro Collu

Sarà Giuseppe Collu a dirigere Torino-Como, gara della 9ª giornata di Serie A in programma domani, martedì 27 ottobre, alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’Aia ha diramato le designazioni del turno infrasettimanale. Il fischietto cagliaritano, classe 1990, sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Luciani e Gianluca Grasso. Quarto ufficiale Simone Sozza. Al Var Valerio Marini, con Aleandro Di Paolo nel ruolo di Avar.

Per Collu un precedente con il Como in questa stagione: era il quarto uomo della gara con il Sassuolo di sabato scorso.

L’ultimo incrocio con i lariani, da direttore di gara, nel torneo 2024-2025 in Monza-Como, vinta per 3-1 dalla squadra di Fabregas.

Il comasco Andrea Colombo – reduce da una vulcanica Napoli-Roma – sarà quarto ufficiale a San Siro, mercoledì, per Milan-Bologna.