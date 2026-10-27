Otto nuovi bus elettrici per Asf Autolinee. Investimento da oltre 4 milioni di euro

Otto nuovi bus elettrici per Asf Autolinee, tre per il servizio urbano e cinque destinati alla rete extraurbana, oltre a un potenziamento della stazione di ricarica, con sei nuove colonne nel deposito di Lazzate. Un investimento complessivo da oltre 4 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi europei ottenuti tramite Regione Lombardia e l’Agenzia del trasporto pubblico locale.

“Grazie al continuo impegno intrapreso nel rispetto della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica, ASF Autolinee conferma la propria volontà di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ e l’impatto ambientale delle sue attività, di innovare e adattarsi alle esigenze reali degli utenti, rendendo il trasporto pubblico sempre più sicuro, efficiente e al passo con le migliori pratiche delle città più moderne”, ha sottolineato Massimo Bertazzoli, amministratore delegato di ASF Autolinee.