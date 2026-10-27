Incidente tra tre auto nella galleria di Cernobbio, traffico bloccato

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alle 10.45 nella galleria di Cernobbio, sulla statale Regina. Coinvolte tre auto. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sala Comacina, intervenuti per i rilievi. Una donna è rimasta incastrata nella vettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco. I feriti, trasportati al Sant’Anna, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico, temporaneamente bloccato per i soccorsi e i rilievi. Durante la fase di chiusura della galleria il traffico è stato deviato in paese.