Confagricoltura Como Lecco festeggia 80 anni: il 7 novembre il convegno con Mercalli a Minoprio

Confagricoltura Como Lecco festeggia 80 anni di storia con un incontro che guarda al futuro e si interroga sulle sfide che attendono l’agricoltura nei prossimi anni.

Sabato 7 novembre, alle 9.30 la Fondazione Minoprio di Vertemate ospiterà il convegno “E domani? Clima, territorio e futuro dell’agricoltura”, una mattinata di confronto che riunirà esperti, rappresentanti del mondo agricolo, giovani e istituzioni.

Al centro, questioni che riguardano da vicino chi oggi lavora in agricoltura: un clima che sta cambiando rapidamente, la disponibilità di acqua, la necessità di adattare le attività agricole alle nuove condizioni, l’innovazione, la biodiversità, la sostenibilità delle imprese e il rapporto tra produzioni locali e mercati.

Ad aprire i lavori sarà Silvio Maspero, presidente di Confagricoltura Como Lecco. Ospite del convegno il noto climatologo Luca Mercalli (nella foto, sopra), presidente della Società Meteorologica Italiana. Al centro del suo intervento, gli effetti del riscaldamento globale, già evidenti anche in Italia.

Nel corso della mattinata i giovani di Confagricoltura presenteranno ANGA – Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e consegneranno i riconoscimenti ai “Galantuomini” dell’Associazione.

Moderatore del convegno sarà Andrea Bambace, direttore di Espansione TV.