Piscina Sinigaglia, due in lizza per la gestione: Ice Club Como e Como Nuoto assieme al Como 1907

Futuro ancora da scrivere per la piscina Sinigaglia di Como che fino al 31 dicembre sarà ancora in mano a Csu (Como Servizi Urbani), società partecipata del Comune, poi passerà a un nuovo gestore esterno privato. Il bando è già stato aperto e alla data del 9 settembre scorso erano state presentate due offerte. Dopo una fase di chiarimento Palazzo Cernezzi ha ora formalizzato la l’ammissione dei due operatori: da una parte l’ICE CLUB COMO e dall’altra il raggruppamento temporaneo di imprese formato da ASD COMO NUOTO e COMO 1907.



La prima è la storica società – che nel 2025 ha festeggiato i 50 anni – e che si divide attualmente tra i corsi alla piscina di via Sinigaglia, alla scuola Foscolo e all’impianto di Casate. La seconda unisce le capacità tecniche e organizzative di un altro storico gruppo la COMO NUOTO, alle risorse economiche del club di calcio che peraltro si trova a pochi passi di distanza dalla vasca.



Alla scadenza di settembre era stato richiesto un approfondimento in merito ai requisiti dell’ICE CLUB. Dopo questa fase entrambi gli operatori economici sono stati ammessi e proseguono ora nelle fasi successive della procedura che porteranno ad entrare nel merito dei progetti per arrivare poi all’aggiudicazione del prestigioso impianto nell’area dello stadio di Como.

Anche la piscina di Casate passerà a una gestione esterna, in questo caso però la proroga a Csu scadrà il prossimo 30 giugno.