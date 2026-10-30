Rally Aci Como-Villa d’Este, iscrizioni prorogate: c’è tempo fino a lunedì

Proroga per il 45° Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este. L’Automobile Club Como ha deciso di allungare la finestra per le iscrizioni: ci sarà tempo fino a lunedì 2 novembre alle ore 12, rispetto alla scadenza inizialmente fissata per oggi, venerdì 30 ottobre.



Una scelta per venire incontro agli equipaggi impegnati nelle gare del prossimo weekend, che potranno così perfezionare l’iscrizione al termine dei loro impegni agonistici.



Il Trofeo, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre, si conferma appuntamento di peso nel finale di stagione: sarà l’ultimo round del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e della Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1,5, oltre a essere valido per il Lombardia Rally Cup.



Invariate le modalità di iscrizione: primo passaggio obbligatorio nell’area riservata Aci Sport e completamento su piattaforma RallyEnter, anche per gli equipaggi stranieri. Tutte le informazioni e i documenti sono disponibili nella sezione “Concorrenti” del sito ufficiale rallyvilladesteacicomo.com.



Intanto cresce l’attesa per il via ufficiale della manifestazione. Martedì 3 novembre alle ore 11, a Villa d’Este a Cernobbio, è prevista la presentazione ufficiale della 45ª edizione. Presenti istituzioni, enti, realtà del territorio e campioni di altri discipline, come da tradizione della corsa lariana: sarà l’occasione per svelare il programma nel dettaglio, tra aspetti sportivi, organizzativi e il legame sempre più forte tra il rally e il Lago di Como e le sue valli.