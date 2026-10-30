Guanzate, lite in casa. Urla e richieste di aiuto, arrivano i carabinieri

Urla e richieste di aiuto provenienti da un’abitazione di Guanzate. Dopo le segnalazioni al 112, i carabinieri della compagnia di Cantù, impegnati ieri sera in un controllo straordinario sul territorio nella zona di Appiano Gentile sono intervenuti rapidamente nell’appartamento, dove era in corso una violenta lite. I militari dell’Arma hanno identificato i presenti. Tra questi un 32enne, cittadino brasiliano, che dagli immediati riscontri è risultato irregolare in Italia. Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato denunciato a piede libero per la violazione delle norme sull’immigrazione e poi accompagnato in questura per l’attivazione delle procedure di espulsione dall’Italia.

Durante i controlli straordinari, che hanno impegnato 4 pattuglie, i carabinieri hanno fermato 17 veicoli e identificato 36 persone, contestando anche una violazione al Codice della Strada per mancata precedenza. Il servizio fa parte del piano di prevenzione

per contrastare i furti nelle abitazioni e garantire una presenza costante e capillare sul territorio. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.