Ciclismo, messa al Ghisallo per ricordare i defunti del movimento lombardo

Il Comitato Regionale Lombardia della Federciclismo ricorda i suoi defunti.

Domani, sabato 7 novembre 2026 alle ore 10.30, presso il Santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio, in provincia di Como, si svolgerà la Santa Messa di commemorazione per i defunti e gli amici del ciclismo lombardo.Un momento di raccoglimento per ricordare chi ci ha lasciato. La partecipazione è aperta a tutti.