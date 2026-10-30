Rock’n Road, stasera il nuovo programma di ETV. Alla conduzione il cantautore Simone Tomassini

Al via su Espansione Tv Rock’n Road, il nuovo appuntamento dedicato alla musica italiana. La prima puntata va in onda questa sera, a partire dalle 20, e porterà davanti alle telecamere artisti affermati e giovani del territorio, guidati dal cantautore comasco Simone Tomassini.

Un nome familiare, del resto, per il pubblico lariano. Tomassini è originario di Vertemate con Minoprio e ha mosso i primi passi nel mondo discografico grazie all’etichetta di Vasco Rossi, prima di salire nel 2004 sul palco del Festival di Sanremo dove ha portato in gara il brano È stato tanto tempo fa. In oltre 20 anni di carriera si è esibito in tutta Italia e anche all’estero, fino a New York.

Il programma è diviso in 2 parti. Ad aprire ogni puntata saranno i big della canzone italiana, gli artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra musica e che hanno venduto milioni di dischi. In studio non porteranno soltanto i loro successi, ma anche il lato più personale della loro carriera, fatto di aneddoti, emozioni e ricordi delle tournée, fino ai progetti a cui stanno lavorando.

La seconda parte, invece, sarà riservata agli emergenti del territorio, i musicisti che stanno provando a vivere di musica e a seguire la stessa strada già percorsa dai grandi ospiti e dal conduttore. Per loro Rock’n Road diventa un’occasione importante per farsi conoscere dal pubblico di casa e raccontare il proprio percorso. Un viaggio nella musica, insomma, che attraversa i grandi palchi e i primi concerti di chi è appena partito, e che passa dalle canzoni alle persone che le scrivono e le suonano da anni.