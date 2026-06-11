“Figli, istruzioni per l’uso”, l’approfondimento di domani a Nessun Dorma su Etv

Genitori sempre più informati, ma anche sempre più in difficoltà. Tra libri, notizie e consigli che arrivano di continuo dai social, crescere un figlio oggi vuol dire fare i conti con una valanga di indicazioni che spesso confonde invece di rassicurare. È da qui che parte la nuova puntata di Nessun Dorma, intitolata “Figli, istruzioni per l’uso”, in onda domani, venerdì 12, alle 21.20. Per aiutare le famiglie a ritrovare la bussola, il settimanale di approfondimento di Etv condotto da Andrea Bambace avrà come ospiti Angelo Selicorni, primario di pediatria all’ospedale Sant’Anna di Como, e Marianna Sasso, biologa nutrizionista.



Più che aggiungere altre regole a un elenco già lungo, la puntata prova a fare il contrario. Dai dubbi dei primi mesi di vita alle sfide dell’età scolare, la trasmissione affronta allora i temi che più di tutti mettono in difficoltà mamme e papà, dal sonno all’alimentazione, dalle regole da dare in casa al rapporto sempre più precoce con gli schermi. L’obiettivo è dare ai genitori qualche punto fermo a cui aggrapparsi, con l’aiuto di chi i bambini li segue ogni giorno e sa mettere ordine tra le mille voci in circolazione, per separare i consigli utili dalle mode passeggere.