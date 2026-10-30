Como, le scale della discordia: dopo quelle della Parini, lavori attesi alla scuola di Albate

Se le scale della scuola media Parini di Como sono un’odissea lunga 4 anni e mezzo e che ancora fatica a intravedere la fine, non va meglio pochi chilometri più in là, ad Albate, dove la scuola di piazza IV Novembre è al centro di un intervento di manutenzione straordinaria da 195mila euro che rischia però di farsi lungo. È quanto emerge dai documenti di Palazzo Cernezzi, che – con una determina – revoca l’affidamento all’operatore economico General te&ko srl di Cassano d’Adda. Alla società edile, specializzata in costruzione e manutenzione, era stata affidata appunto la manutenzione straordinaria delle scale di accesso e delle aree esterne alla scuola di Albate per un importo complessivo di 165mila euro. Ma ora è tutto da rifare.

Come si legge delle carte del Comune, il contratto con l’azienda “non è mai stato stipulato e i lavori non sono mai stati avviati”. L’operatore economico, intanto, “ha espressamente rinunciato all’esecuzione dell’appalto“. Palazzo Cernezzi, quindi, preso atto della rinuncia all’incarico, ha proceduto alla revoca dell’affidamento diretto in favore dell’azienda milanese. Revoca che, si precisa ancora nella determina, “non comporta, per il Comune, alcun onere economico né indennizzo nei confronti dell’operatore economico”.

L’intervento all’istituto scolastico di piazza IV Novembre resta quindi in standby. L’importo complessivo dell’opera, come detto, sfiora i 200mila euro, ma per il momento i lavori non sono neppure partiti e i tempi, quindi, restano incerti.