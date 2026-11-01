Psicologo delle Cure Primarie, da metà novembre servizio attivo anche a Mariano Comense e Lomazzo

Da metà novembre il servizio dello Psicologo delle Cure Primarie sarà attivo anche a Mariano Comense e Lomazzo. Con l’apertura delle due nuove sedi si completa l’estensione del servizio a tutti e sei i Distretti di Asst Lariana, facilitando così l’accesso dei cittadini in prossimità della propria residenza/domicilio.

Dalla sperimentazione all’estensione del servizio

Dopo una prima fase di sperimentazione avviata nel 2024, in vista dell’introduzione della figura dello Psicologo delle Cure Primarie prevista dalla legge regionale approvata nel gennaio dello stesso anno (Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie), nel 2025 il servizio è stato attivato nelle Case di Comunità di Como (Napoleona), Cantù, Olgiate Comasco, Menaggio e Ponte Lambro. Con le nuove attivazioni di Mariano Comense e Lomazzo, il servizio raggiunge ora tutti i 6 Distretti aziendali.

Come si accede

L’accesso al servizio è libero, senza impegnativa e senza ticket. Per prenotare un colloquio è possibile rivolgersi al Punto Unico di Accesso (PUA) della Casa di Comunità del proprio Distretto oppure scrivere all’indirizzo e-mail psicologo.cureprimarie@asst-lariana.it

Psicologia delle Cure Primarie e Psicologia Clinica: due livelli di intervento

Il servizio dello Psicologo delle Cure Primarie afferisce alla Psicologia Clinica, struttura diretta dalla dottoressa Isabella Cardani. “Come Psicologia Clinica coordiniamo l’attività degli psicologi delle Cure Primarie e garantiamo un servizio di secondo livello, rivolto ai pazienti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale e alle persone ricoverate nei nostri presidi che necessitano di un supporto psicologico – spiega la dottoressa Cardani – Attraverso il Nucleo di Valutazione Multidisciplinare assicuriamo un approccio integrato, fondamentale per accompagnare il paziente nel percorso di cura e promuoverne il benessere psicologico”. Annualmente i pazienti seguiti sono 600.

Isabella Cardani, Dirigente Psicologia Clinica Asst Lariana

Per accedere alla Psicologia Clinica – che ha sede nella Casa di Comunità Napoleona a Como – è il proprio medico di assistenza primaria a fornire le indicazioni per prendere contatto con il servizio, che è gratuito. Non è necessaria un’impegnativa: è sufficiente una nota del medico con l’indicazione del quesito diagnostico.

Attualmente la Psicologia Clinica può contare su 28 professionisti, di cui 7 sono dedicati al servizio dello Psicologo delle Cure Primarie.

Intercettare precocemente il disagio e offrire un primo supporto

“L’obiettivo dello Psicologo delle Cure Primarie è intercettare tempestivamente il disagio psicologico, offrire una consulenza breve e mirata e, quando necessario, orientare la persona verso i servizi specialistici – prosegue la dottoressa Cardani – Nel corso del 2026 abbiamo seguito circa 200 pazienti e solo il 10% ha scelto di non proseguire il percorso dopo i primi colloqui. Le problematiche più frequentemente affrontate riguardano ansia, depressione, lutti e disturbi post-traumatici da stress conseguenti a eventi gravi e improvvisi, che possono incidere significativamente sulla qualità della vita e sulla capacità di adattarsi a nuove condizioni”.

“Abbiamo arricchito i servizi presenti nelle Case della Comunità in tutti i Distretti con l’introduzione del servizio dello Psicologo delle Cure Primarie e rafforzato anche l’attività della Psicologia Clinica. Un passo importante per rendere il supporto psicologico sempre più accessibile e garantire una presa in carico tempestiva dei bisogni dei cittadini” sottolinea Maurizio Morlotti, direttore socio sanitario di Asst Lariana.

I riferimenti per accedere al servizio dello Psicologo delle Cure Primarie

Pua Como pua.como@asst-lariana.it

Pua Cantù pua.cantu@asst-lariana.it

Pua Mariano Comense pua.mariano@asst-lariana.it

Pua Olgiate Comasco pua.olgiate@asst-lariana.it

Pua Ponte Lambro pua.pontelambro@asst-lariana.it

Pua Menaggio pua.menaggio@asst-lariana.it

Pua Lomazzo pua.lomazzo@asst-lariana.it