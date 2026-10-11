Nascite record all’ospedale Sant’Anna: 16 bambini in 24 ore, tra loro 2 gemelli

Nascite record all’ospedale Sant’Anna, dove in 24 ore sono venuti alla luce 16 bambini. Il picco tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre nel reparto maternità dell’Asst Lariana, che di solito registra 5 o 6 parti al giorno. Nel giro di una sola giornata, dunque, il numero delle nascite è quasi triplicato. Tra i neonati anche una coppia di gemelli, e i maschi sono la maggioranza, 10 su 16.

Il record arriva in un anno di crescita per il reparto comasco. Dall’inizio dell’anno al Sant’Anna sono nati 1.345 bambini, 48 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un segnale in controtendenza rispetto al calo delle nascite registrato a livello nazionale.

Per far fronte al picco di nascite il reparto ha dovuto cambiare in fretta l’organizzazione degli spazi. Una delle 2 sale operatorie riservate ai parti è stata trasformata temporaneamente in sala parto, e l’altra è rimasta sempre libera per le emergenze, presidiata da chirurghi e anestesista pronti a intervenire. “16 nascite in 24 ore sono un evento straordinario per gran parte degli ospedali italiani” spiega Paolo Beretta, direttore del dipartimento Materno infantile e primario di Ostetricia e ginecologia del Sant’Anna. “In situazioni simili la parola chiave è flessibilità, la struttura deve sapersi riorganizzare in tempi rapidi per garantire la massima sicurezza a mamme e neonati. Una giornata così è un vero stress test per il reparto e dimostra la nostra capacità di affrontare i picchi di lavoro”.