Cantù, Semaj Christon positivo al controllo antidoping dopo Napoli

Doccia fredda per Pallacanestro Cantù. La società biancoblù, a poche ore dalla sfida contro Napoli, ha comunicato di aver ricevuto oggi l’esito avverso al controllo antidoping effettuato su Semaj Christon dopo la gara dell’11 ottobre scorso contro Napoli e la conseguente sospensione cautelare del giocatore.

La nota del club: “La società si riserva ogni valutazione e provvedimento non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull’episodio e resta a disposizione delle competenti autorità sportive e antidoping”.