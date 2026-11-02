Doccia fredda per Pallacanestro Cantù. La società biancoblù, a poche ore dalla sfida contro Napoli, ha comunicato di aver ricevuto oggi l’esito avverso al controllo antidoping effettuato su Semaj Christon dopo la gara dell’11 ottobre scorso contro Napoli e la conseguente sospensione cautelare del giocatore.
La nota del club: “La società si riserva ogni valutazione e provvedimento non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull’episodio e resta a disposizione delle competenti autorità sportive e antidoping”.
Cantù, Semaj Christon positivo al controllo antidoping dopo Napoli
Doccia fredda per Pallacanestro Cantù. La società biancoblù, a poche ore dalla sfida contro Napoli, ha comunicato di aver ricevuto oggi l’esito avverso al controllo antidoping effettuato su Semaj Christon dopo la gara dell’11 ottobre scorso contro Napoli e la conseguente sospensione cautelare del giocatore.