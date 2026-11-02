Campagna antinfluenzale: agende aperte per il 7 novembre e Open day il 12 novembre a Erba

Prosegue la campagna antinfluenzale anche nei Centri Vaccinali di Asst Lariana. Per sabato 7 novembre, in particolare, sono state aperte altre agende su appuntamento. Prenotandosi sul portale regionale Prenota Salute, sarà possibile vaccinarsi dalle 8 alle 14 a Ponte Lambro; a Cantù dalle 8 alle 14 (solo minori); a Fino Mornasco dalle 8 alle 14; a Menaggio dalle 8 alle 14 (solo adulti). Solo a Menaggio ci saranno due linee, una su appuntamento, l’altra ad accesso libero.

Giovedì 12 novembre, dalle 9 alle 13 in piazza del Mercato ad Erba è in programma un Open day vaccinale dedicato ai cittadini over 60. Sul camper di Asst Lariana sarà possibile vaccinarsi contro Influenza; Covid-19; Pneumococco; Herpes Zoster; Tetano. L’accesso è libero senza prenotazione.

La vaccinazione antinfluenzale dal 12 ottobre è aperta gratuitamente a tutti i cittadini. Per prenotare l’appuntamento è possibile rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, oppure direttamente sul portale regionale PrenotaSalute, dove è possibile prenotarsi anche per vaccinarsi nelle farmacie che hanno aderito alla campagna.