Giro d’Italia 2027 con la tappa Cantù-Piani di Bobbio. La partenza dalla nuova Arena

Tutto confermato dopo la presentazione di questa mattina a Roma: il Giro d’Italia torna in provincia di Como.

Sabato 22 maggio 2027 la corsa rosa partirà da Cantù con una tappa per scalatori. Partenza inedita dall’interno della nuova Arena di corso Europa – direttamente dal parquet del campo da gioco, una prima assoluta per il Giro – e arrivo ai Piani di Bobbio-Valtorta (Barzio) a 1.662 metri, dopo aver attraversato la Brianza.

La scelta dell’Arena, che sarà inaugurata a marzo 2027, vuole valorizzarne la vocazione polifunzionale, non solo basket.

Quasi 4.000 persone, comodamente sedute sulle tribune, potranno assistere ai preparativi e al via, vivendo da vicino uno dei momenti più attesi della giornata. All’interno dell’Arena sarà allestito il palco per la presentazione dei corridori e la tradizionale punzonatura, la firma di partenza. Il pubblico potrà seguire l’arrivo dei protagonisti, salutarli e condividere l’attesa del via. Da lì i ciclisti partiranno verso i Piani di Bobbio attraversando Alzate Brianza, Erba, Canzo e il Colle del Ghisallo, luogo simbolo del ciclismo mondiale.

A Cantù la festa prenderà il via venerdì 21 maggio, con la notte rosa. Per gli appassionati all’esterno della nuova Arena sarà allestito il Villaggio del Giro, che estenderà la festa agli spazi intorno alla struttura. Arena e villaggio diventeranno così due luoghi complementari dello stesso appuntamento.

Il legame con il territorio della Brianza non finisce qui: domenica 23 maggio la carovana resterà vicina al Comasco con la cronometro che scatterà dall’Autodromo di Monza e si concluderà dopo 37 chilometri a Milano.

In totale per il Giro d’Italia 2027 sono previste 21 tappe, 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello con 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna, 5 di alta montagna e 2 cronometro individuali. La Corsa Rosa numero 110 prenderà il via sabato 8 maggio da Trieste e si concluderà domenica 30 maggio a Roma. Il Passo Gavia sarà la Cima Coppi, il Mortirolo – da affrontare due volte – la Montagna Pantani. La Montecatini Terme – Zeri, interamente in territorio toscano, sarà la Tappa Bartali. Dopo 6 anni ritorna il Monte Zoncolan.