Impianto di betonaggio per la variante. Centro Valle Intelvi, il Comune apre ai cittadini

Nuovo centro di betonaggio a servizio della variante della Tremezzina: il Comune di Centro Valle Intelvi prova a rispondere alle preoccupazioni dei residenti nel nome della trasparenza. Viene istituito un Tavolo tecnico dedicato all’impianto previsto in località Castiglione d’Intelvi per garantire la massima attenzione agli aspetti ambientali e alle ricadute sul territorio legate all’insediamento. Un’iniziativa – spiegano dall’amministrazione – che punta a rafforzare gli strumenti di informazione, monitoraggio, assicurando ai cittadini la possibilità di seguire da vicino l’attività degli enti preposti ai controlli e di portare all’attenzione delle istituzioni eventuali segnalazioni e criticità. In questa direzione si inserisce la pubblicazione dell’avviso pubblico per raccogliere le candidature dei rappresentanti civici che entreranno a far parte del Tavolo. Le associazioni e i comitati del territorio impegnati nella tutela dell’ambiente e della salute – che hanno espresso appunto criticità e perplessità sul progetto – sono quindi chiamati a partecipare, individuando i propri rappresentanti. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di sabato 14 novembre 2026, tramite PEC o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Il Tavolo avrà, quindi, una composizione istituzionale e civica: ne faranno parte rappresentanti del Comune di Centro Valle Intelvi, della Provincia di Como e i cittadini individuati attraverso l’avviso pubblico.

Tra i compiti principali del nuovo organismo ci sarà l’esame dei report ufficiali degli enti di controllo, in particolare ARPA e ATS, relativi alle emissioni e all’impatto acustico dell’impianto. Il Tavolo potrà inoltre raccogliere e verificare le segnalazioni provenienti dal territorio riguardanti eventuali anomalie operative o problemi legati alla viabilità, trasmettendole agli uffici e agli enti competenti.

Per un territorio che ha manifestato in modo evidente le proprie preoccupazioni, la sfida sarà ora trasformare il principio della trasparenza in un flusso concreto e continuativo di informazioni, controlli e riscontri accessibili ai cittadini.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE



Aperte le candidature: c’è tempo fino al 14 novembre. Con la pubblicazione dell’avviso pubblico si apre ora la fase di individuazione dei rappresentanti civici. Possono presentare la propria candidatura i cittadini maggiorenni che rappresentino associazioni o comitati, comunque denominati, le cui finalità sociali o statutarie comprendano la tutela dell’ambiente e della salute. Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 12 del 14 novembre 2026, tramite PEC all’indirizzo centrovalleintelvi@pec.it, indicando nell’oggetto «Candidatura Tavolo tecnico betonaggio», oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. La richiesta dovrà contenere i dati anagrafici del candidato, un recapito telefonico e/o di posta elettronica e una breve nota che attesti il legame con il territorio oppure l’appartenenza all’associazione o al comitato locale. La partecipazione ai lavori del Tavolo sarà a titolo completamente gratuito, senza compensi né rimborsi spese.