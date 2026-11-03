Turismo, cresce il mercato britannico: il Lago di Como sempre più apprezzato dai turisti inglesi

Il Lago di Como sempre più amato oltremanica. Lo confermano i numeri diffusi in occasione del World Travel Market di Londra: nel 2025 dal Regno Unito registrate 2,41 milioni di presenze, con Milano, Brescia e Como che si confermano le mete più visitate. Insieme raccolgono infatti il 79% dei pernottamenti da parte dei turisti britannici. La Lombardia piace sempre di più ed è sempre più scelta anche dagli inglesi, offrendo esperienze e paesaggi diversi, perfetta quindi in qualsiasi stagione e in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse.

Nel dettaglio, il mercato britannico appare in crescita in tutta la regione, con un aumento dell’11,4% rispetto all’anno precedente, mentre la spesa turistica stimata ha toccato i 383 milioni di euro, a sua volta in crescita del 9%. Un trend che si conferma anche nel 2026: tra gennaio e agosto si sono registrate 1,9 milioni di presenze, circa 200mila in più rispetto ai primi otto mesi del 2025. La Lombardia si dimostra così sempre più attrattiva. “Crescono le presenze e aumenta il valore economico generato dai visitatori – commenta l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari – Dobbiamo partire da questi risultati per rafforzare la promozione internazionale e far conoscere una Lombardia più ampia, capace di offrire esperienze diverse in ogni periodo dell’anno”.

Milano conquista la medaglia d’oro e si conferma la prima destinazione per i turisti britannici, con il 36% delle presenze. Inglesi che però amano anche il lago: seguono, non a caso, Sirmione e Como, entrambe con il 5%, poi Desenzano del Garda, con il 4%. Podio confermato anche a livello provinciale, con Milano che concentra il 41% dei pernottamenti britannici, Brescia il 24% e Como il 14%. Una geografia turistica variegata, per cui accanto alla dimensione internazionale del capoluogo lombardo, il Garda e il Lario si confermano mete attrattive a cui i turisti stranieri non rinunciano, soprattutto tra aprile e ottobre, con picchi ad agosto e a settembre.

Tra i luoghi più apprezzati c’è proprio il Duomo di Como, nel cuore della città, poi l’Arco della Pace a Milano, e – al terzo posto della classifica – compare il Lago di Como nel suo insieme, con i suoi paesaggi e i suoi borghi. Seguono Parco Sempione e l’Orrido di Bellano, poi Villa Monastero a Varenna, sull’altra sponda del Lario. L’obiettivo di Regione Lombardia, spiega ancora Massari, è “promuovere itinerari più articolati, valorizzare altri territori e distribuire meglio i flussi nel corso dell’anno”