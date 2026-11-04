Interventi notturni ai semafori: limitazioni alla viabilità tra le vie Rosselli, Recchi e Veneto

Proseguono i lavori agli impianti semaforici sull’asse viabilistico di attraversamento della Convalle. Mentre nei giorni scorsi, fino al 31 ottobre, si sono svolti gli interventi di sincronizzazione dei semafori sull’incrocio tra viale Roosevelt, via Grandi, via Italia Libera, uno dei tratti di città tra i più attraversati dalle auto che si spostano da una parte all’altra di Como, a partire da ieri sera e fino al 5 novembre, in orario notturno, dalle 20 alle 6, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria all’impianto semaforico di viale Rosselli, via Recchi, viale Vittorio Veneto.

A causa dello spegnimento di sera e di notte dei semafori dell’area, entrano in vigore diverse limitazioni alla viabilità. Come si legge in una ordinanza del Comune, viene istituito il divieto di accesso e l’obbligo di svolta a sinistra in viale Cavallotti per tutti i veicoli provenienti da lungo Lario Trento, ad esclusione di residenti e attività, e il divieto di accesso in corrispondenza dell’intersezione con via Recchi e viale Vittorio Veneto. Divieto di accesso eccetto i residenti all’altezza di largo Borgonovo per i veicoli in direzione di viale Rosselli e in corrispondenza dell’intersezione con viale Rosselli e obbligo a sinistra per i veicoli in uscita dal passo carraio di via Vittorio Veneto. In vigore il divieto di sosta in viale Masia e il senso unico in direzione di viale Rosselli.

Per l’installazione di un nuovo palo a sbraccio, vengono inoltre chiuse la corsia di sinistra di via Recchi e quella di destra di viale Masia.

Se gli interventi non dovessero concludersi nei tempi stabiliti a causa di problemi organizzativi e logistici o per avverse condizioni meteorologiche, l’ordinanza potrà essere prolungata.