Arriva il freddo, tornano gli obblighi invernali. Gomme da neve o catene a bordo

Primo vero assaggio d’inverno sul Comasco. Dopo il maltempo di inizio mese, le previsioni indicano per i prossimi giorni cieli per lo più asciutti ma temperature decisamente più rigide, effetto delle correnti fredde arrivate dall’Europa orientale. Venerdì 6 novembre, in città, le minime potrebbero scendere fino a 5 gradi, e le massime resteranno ferme attorno ai 13. In tutta Italia, secondo i meteorologi, i valori sono già calati in media tra i 3 e i 6 gradi. Nelle zone più alte della provincia cresce dunque il rischio di ghiaccio nelle prime ore del mattino.

Il calo del termometro arriva del resto a pochi giorni dalla scadenza per le dotazioni invernali. Da domenica 15 novembre, sulle strade provinciali del Comasco, torna infatti l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, fissato dalla Provincia di Como e valido fino a giovedì 15 aprile. Il provvedimento punta a ridurre il rischio di incidenti nei mesi in cui neve e ghiaccio possono rendere insidiose le carreggiate.

Nel concreto, l’obbligo riguarda tutti i veicoli a motore, esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote. Chi non vuole cambiare le gomme può tenere nel bagagliaio le catene da neve, purché adatte alle ruote del proprio mezzo e pronte all’uso. Chi sceglie invece gli pneumatici invernali deve montarli almeno sulle ruote motrici, anche se la Provincia raccomanda di installarli su tutte e 4 le ruote “al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale”. Moto e scooter potranno circolare sulle provinciali solo in assenza di neve o ghiaccio sull’asfalto e quando non sono in corso nevicate.

Per chi viene sorpreso senza dotazioni invernali le multe vanno da 87 a 344 euro sulle strade fuori dai centri abitati, importi più bassi invece all’interno dei paesi. Oltre confine, chi ogni giorno attraversa la frontiera per lavoro deve rispettare le norme svizzere. In Ticino non esiste alcun obbligo fissato per legge, ma in caso di incidente chi guida senza equipaggiamento adatto alla neve può essere ritenuto responsabile e anche multato.