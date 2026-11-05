Chiasso, ciclista cade in via Soldini: 32enne in pericolo di vita

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Chiasso. Poco dopo le 13 un ciclista di 32 anni, cittadino eritreo residente nel Mendrisiotto, stava percorrendo via Soldini in direzione della dogana quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta ed è rovinato a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso, insieme ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasportato in ospedale.

Secondo una prima valutazione medica le ferite riportate sono gravi, tanto da metterne in pericolo la vita. La dinamica è al vaglio dell’inchiesta di polizia.