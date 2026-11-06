Trofeo Villa d’Este Aci Como, le dirette di ETV. Due giorni di rally in tv e in streaming

Il Trofeo Villa d’Este Aci Como arriva in diretta su Espansione Tv. La 45esima edizione del rally organizzato dall’Automobile club di Como si corre sabato 7 e domenica 8 novembre, e le telecamere di Etv seguiranno le fasi principali della gara, dalla partenza all’arrivo in piazza Cavour. La corsa chiude la stagione del Campionato italiano rally Challenger e della Coppa rally di zona 3, dunque sulle strade lariane si assegnano gli ultimi punti in classifica. In programma 8 prove speciali, cioè i tratti cronometrati a strada chiusa, per quasi 95 chilometri complessivi.

Si parte sabato 7 novembre. La prima diretta comincia alle 14.45 dalla partenza in piazza Cavour e prosegue fino alle 17.30, per seguire anche la prima prova speciale sull’Alpe Grande. In serata, poi, nuovo appuntamento dalle 21 alle 22.30 per la prova speciale Città di Como, che si corre in notturna. Domenica 8 novembre, invece, la diretta si accende alle 12.45 sulla prova speciale di Bellagio e prosegue fino alle 14. Nel pomeriggio, infine, ultimo collegamento dalle 15.15 alle 16.30 per l’arrivo degli equipaggi in piazza Cavour.

Ogni diretta sarà divisa tra lo studio e i collegamenti dal percorso. Sul posto, infatti, le telecamere seguiranno le fasi più importanti della gara e raccoglieranno le voci dei protagonisti, tra interviste e approfondimenti. In studio, invece, il commento in tempo reale accompagnerà le immagini e terrà il filo della corsa, prova dopo prova.

Il pubblico, inoltre, potrà partecipare e inviare messaggi, foto e video dalle strade del rally via WhatsApp e sui social di Etv. Lunedì 9 novembre alle 20 andrà in onda anche lo Speciale Rally, tra immagini, momenti salienti e interviste ai protagonisti. Dirette e speciale saranno visibili sul canale 14 del digitale terrestre in Lombardia e nel Piemonte orientale, oltre che in Canton Ticino e in streaming sul sito espansionetv.it e sull’ app EtvPlay.