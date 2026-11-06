Connettività nel Comasco, fibra: +60% di copertura in 4 anni. Butti: “Continuiamo a investire”

Connettività in provincia di Como, in quattro anni – dal 2022 ad oggi – la copertura della fibra è cresciuta del 60% raggiungendo oltre 225mila indirizzi. I dati arrivano dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla trasformazione digitale, Alessio Butti, che parla di un risultato che rappresenta uno dei casi più significativi dell’impatto degli investimenti pubblici.



Secondo i dati AGCOM di ottobre 2026 il 76,8% delle famiglie comasche è raggiunto. “Sebbene l’avanzamento possa presentare intensità differenti tra i singoli comuni, il trend provinciale – sottolinea Butti – è inequivocabile e testimonia un’accelerazione rilevante nella diffusione della infrastrutture in fibra ottica”. Sottolinea il sottosegretario che ricorda come all’inizio del suo mandato, quattro anni fa, la copertura fosse pari al 3% con appena 12.244 indirizzi raggiunti.

Anche a Lecco e Sondrio il salto infrastrutturale registrato è stato significativo.

In Lombardia sono state concluse, inoltre, le sperimentazioni che prevedono l’utilizzo di tecnologie satellitari per realizzare il collegamento tra le reti locali e quella nazionale terrestre nei casi in cui le soluzioni tradizionali risultino particolarmente onerose o difficilmente realizzabili.

“Per rendere possibile lo smartworking, sostenere le economie locali, migliorare l’accesso alla telemedicina, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione, evitare lo spopolamento dei territori – chiarisce ancora Butti – un artigiano, un’impresa agricola, una struttura turistica o un professionista non possono competere se non dispongono di servizi e di collegamenti stabili. I risultati raggiunti in questi anni sono straordinari ma non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a investire in tecnologie, infrastrutture, risorse e competenze” chiude il sottosegretario.