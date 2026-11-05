Rally Aci, sfida tra big del Challenge e piloti locali: al via 69 equipaggi. Gara in diretta su ETV

Un confronto sportivo di alto livello: 69 equipaggi al via con la lotta per le parti alte della classifica tra i piloti protagonisti del campionato italiano Challenger e i protagonisti della scena locale. Sono queste le premesse del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este, che va in scena nel fine settimana. Dalla serie nazionale arrivano il veneto Marco Signor – matematicamente campione 2026 – e il varesino Giuseppe Di Palma.

Folta la pattuglia di big lariani: Alessandro Re (vincitore 2025), il campione del mondo WRC3 Matteo Fontana, Marco Butti, fresco campione europeo turismo in pista e Marco Silva (due volte vincitore, secondo nel 2025). C ‘è poi il clamoroso rientro alle gare del bellagino Carlo Galli, tre volte primo nella corsa di casa tra gli anni ’80 e ’90. Non mancheranno altri accreditati lariani come Maurizio Mauri, Matteo Dotti, Gianluca Luchi, Andrea Spataro, Marco Leoni, Mattia Nava e Marco Roncoroni. Dalla Finlandia arriva la promessa Ville Vatanen, classe 2006; dalla Francia si è iscritto Victor Cartier, dalla Svizzera Kim Daldini. Altri nomi da tenere d’occhio, il bresciano Andrea Mabellini, il varesino Riccardo Pederzani e il ligure Fabio Andolfi.

Il programma dell’evento. Venerdì, dalle 8.30 alle 20.30, sono previste le ricognizioni con vetture di serie. Alle 20.30 scattano le verifiche sportive e tecniche.

Sabato e domenica sarà gara vera. Si parte alle 8.30 con lo shakedown ad Asso, la prova delle auto in assetto da corsa. Alle 15 la partenza da piazza Cavour a Como, in diretta su Espansione Tv, così come la prima speciale, l’Alpe Grande, alle 16.04.A seguire la Val Cavargna alle 17.12, l’Alpe Grande 2 alle 19.40 e alle 21.18 la “Città di Como”, da Camnago a Civiglio, anche questa in diretta su Etv.

Dopo il riordino notturno a Lariofiere, domenica si corre nel Triangolo Lariano: Bellagio 1 alle 8.34, Pian del Tivano 1 alle 9.34, poi Bellagio 2 alle 12.53, in diretta su Espansione Tv, e l’ultima speciale, la Pian del Tivano 2 alle 13.53. Arrivo finale in piazza Cavour alle 15.31, sempre in diretta su Etv, con premiazioni e podio per i primi tre classificati.

Le strade verranno chiuse circa 90 minuti prima del passaggio della corsa. Sul tratto Camnago-Civiglio, alle porte della città, lo stop sarà dalle 18.18, con i residenti sulla prova autorizzati al transito fino alle 19.30.