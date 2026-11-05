Spaccio nei boschi di Fino Mornasco, arrestato 23enne marocchino

I carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno arrestato in flagranza un 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è scaturito dopo un’attività di monitoraggio nell’area boschiva di Fino Mornasco, compresa tra via Manfredini e via Marconi, in seguito a numerose segnalazioni arrivate al Comando su una presunta attività di spaccio.

I militari hanno notato il giovane uscire ripetutamente dal bosco per vendere droga a diversi acquirenti, facendo poi ritorno tra gli alberi. Dopo aver assistito a diversi scambi, i carabinieri sono intervenuti per fermarlo, ma il 23enne ha reagito violentemente, sferrando calci e pugni contro i militari nel tentativo di scappare.

Il giovane è stato bloccato e le successive perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare complessivamente 6,5 grammi di cocaina, 54,4 grammi di eroina e un telefono cellulare senza scheda SIM. Parte della droga è stata recuperata dagli acquirenti a cui il 23enne l’aveva venduta poco prima.