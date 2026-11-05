Como, strappa dalle mani del tabaccaio Gratta e vinci per 60 euro e scappa. Tunisino denunciato

Le Volanti della polizia di Stato di Como sono intervenute ieri in un bar tabacchi di viale Varese, dopo la segnalazione di un furto. Uno dei titolari dell’attività ha riferito agli agenti intervenuti che un uomo, dopo avergli strappato dalle mani alcuni biglietti gratta e vinci del valore complessivo di 60 euro, si era allontanato senza pagarli.

Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, questa mattina i poliziotti sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile. L’uomo, cittadino tunisino regolarmente in Italia, è stato riconosciuto dal commerciante ed è stato denunciato a piede libero per il reato di furto con strappo. Considerata la residenza dell’uomo a Prato, il questore di Como Filippo Ferri ha emesso un foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno in città.