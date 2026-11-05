Como, lavoratori irregolari in un ristorante: titolare sanzionato per 12.500 euro

Sicurezza, contrasto al lavoro nero e tutela della legalità: rimane alta l’attenzione verso attività commerciali e locali di intrattenimento nel Comasco. I controlli della polizia di Stato, intensificati in occasione della ricorrenza di Halloween, si sono svolti in collaborazione con la guardia di finanza.

Tra le violazioni accertate nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Villa Guardia e Fino Mornasco, la presenza di minorenni all’interno di una sala giochi, inosservanze della normativa sul fumo, la mancata emissione di documenti fiscali, omissioni relative alle apparecchiature di cassa e l’impiego di personale in nero o irregolare. In un ristorante di Como sono stati trovati tre lavoratori assunti in nero e una lavoratrice impiegata irregolarmente. Per il titolare è stata elevata una sanzione complessiva di 12.500 euro. Il controllo ha visto la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per i conseguenti provvedimenti.