Il 2027 con l’Arma dei carabinieri. Presentato il calendario storico “Gli sguardi che proteggono”

“Gli sguardi che proteggono”. Svelato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2027, un’iniziativa giunta alla 94ª edizione. Alla presentazione ufficiale a Roma, affiancate anche iniziative analoghe nei comandi sul territorio, per sottolineare la presenza capillare dei carabinieri in tutti i territori.

Nella provincia di Como, sono 28 le stazioni a cui si aggiunge una tenenza, quella di Mariano Comense. Il comandante provinciale colonnello Francesco Falcone, alla presenza dei comandanti delle compagnie di Como, Cantù e Menaggio e di altri rappresentanti dell’Arma ha presentato oggi il calendario 2027, con i testi dei giornalisti Bruno Vespa e Ferruccio De Bortoli e la prefazione di Aldo Cazzullo.

Il calendario dell’Arma ha una tiratura che ha superato il milione di copie e viene tradotto in otto lingue. Le informazioni per ordinare l’almanacco 2027 e i prodotti correlati sono disponibili sul sito ufficiale dei carabinieri.