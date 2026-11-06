La 19esima edizione di “Young”, dal 12 al 14 novembre a Lariofiere il Salone dell’orientamento

Dal 12 al 14 novembre a Lariofiere torna Young, il Salone nazionale dell’orientamento, della formazione, dell’università e del lavoro, organizzato con Regione Lombardia e al fianco della Camera di Commercio di Como e Lecco. Per tre giorni, nei padiglioni di Erba verranno messi in relazione studenti, istituti scolastici, università, ITS Academy, enti di formazione e aziende, attraverso incontri, conferenze, workshop e laboratori. La 19esima edizione è stata presentata nell’Aula magna dell’Università dell’Insubria di Como.

Titolo dell’appuntamento di quest’anno, “L’uomo al centro dell’algoritmo” con un focus sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto sul futuro della formazione e del lavoro.

Il convegno inaugurale è in programma il 12 novembre alle 9.45 nella Sala Porro a Lariofiere.