Autismo, la ricerca italiana si ritrova a Como per la settima edizione di Italy at Insar

Dare continuità al confronto scientifico internazionale e trasformare i risultati della ricerca in nuove prospettive per la diagnosi, gli interventi e la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. Sono questi gli obiettivi della settima edizione di Italy at INSAR, il workshop organizzato dalla Fondazione VSM di Villa Santa Maria, che venerdì 6 e sabato 7 novembre ha riunto a Como una trentina tra i principali esperti e ricercatori italiani dei disturbi dello spettro autistico. E’ stata un’occasione di scambio di conoscenze che ha arricchito il percorso avviato ad aprile a Praga, durante INSAR 2026, il principale congresso mondiale dedicato alla ricerca sull’autismo. Dal congresso è emerso un orientamento sempre più marcato verso il miglioramento della qualità della vita, la personalizzazione dei supporti e il trasferimento delle evidenze scientifiche nei servizi.

“La partecipazione ha confermato quanto sia decisivo far dialogare osservazione clinica e ricerca scientifica per generare conoscenza utile ai pazienti e alle famiglie”, ha sottolinea il professor Enzo Grossi, direttore scientifico della Fondazione VSM di Villa Santa Maria.