Nazionale: Mancini chiama Liberali, Ricci e il baby Cassano, classe 2009

Ulteriore gioia per il Como dopo l’indimenticabile vittoria con il Lens. Tre giocatori biancoblù convocati nella Nazionale maggiore dal ct Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni di Nations League. Prima chiamata per Mattia Liberali e, clamorosa, per il giovane Riccardo Cassano, classe 2009, prodotto del vivaio lariano. Con loro il veterano Samuele Ricci. Come spiega la Figc nel suo comunicato, Mancini intende valutare da vicino Cassano, che poi sarà aggregato con la Nazionale giovanile.

L’Italia si gioca il pass per i quarti di Nations League negli ultimi due match del girone: il 12 novembre a Milano contro la Francia, per cui sono già stati venduti 57.000 biglietti, e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Il ct ha convocato in totale 31 giocatori.

I convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).