Sicurezza sulle strade, controlli dei carabinieri di Menaggio. Saltano due patenti

Otto auto e la stazione e un totale di 25 carabinieri impegnati in un controllo straordinario messo in atto dai militari della compagnia di Menaggio tra Dongo, Carlazzo, Tremezzina e Centro Valle Intelvi. Sono state controllate 105 autovetture e identificate complessivamente 163 persone. Numerose le sanzioni per violazioni al Codice della Strada e due le patenti ritirate. Un 48enne di origine turca è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza perché trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,60 grammi per litro. Un connazionale della stessa età è stato invece denunciato perché trovato al volante con un tasso triplo rispetto a limite consentito di 0,5 grammi per litro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.